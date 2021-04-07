В 2021 году специалисты Россельхознадзора выявили 16 несанкционированных свалок.

Во Владимирской области специалисты Россельхознадзора в результате проверок территорий сельскохозяйственного назначения выявили 16 несанкционированных свалок. Общая площадь усеянных мусором участков составила 1 133 квадратных метра. Стихийные свалки обнаружены в Судогодском, Юрьев-Польском, Суздальском, Гороховецком, Петушинском и Камешковском районах.Как сообщает пресс-служба ведомства, нарушителям выданы предписания о ликвидации отходов. Владельцы земель оштрафованы на 60 тысяч рублей. Также выдано две досудебных претензии о возмещении вреда почве на сумму более 600 тысяч рублей. В суды направлено два иска о рекультивации и материальном возмещении вреда, нанесённого окружающей среде.За 2021 год Россельхознадзор ликвидировал две несанкционированные свалки площадью 25 квадратных метров.