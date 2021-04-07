Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко с днем рождения. 7 апреля ей исполнилось 72 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко с днем рождения. 7 апреля ей исполнилось 72 года.«Знаю ее давно, но еще до знакомства слышал о ней много хорошего от Евгения Максимовича Примакова, и это сформировало мое отношение к Валентине Ивановне", – написал спикер ГД в своем .По словам Володина, когда он стал работать с Матвиенко вместе, это отношение только укрепилось. Спикер отметил ее обаяние и умение отстаивать свою позицию.Важно, что в органах власти граждан представляют люди, которые сочетают в себе профессионализм, ответственность, внимание к проблемам и отзывчивость, отметил Володин.Он пожелал Матвиенко счастья и здоровья. "И немного свободного времени, чтобы уделять его близким», – говорится в поздравлении.