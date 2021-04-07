Врач-косметолог, дерматолог Мадина Байрамукова рассказала о том, как коронавирусная инфекция COVID-19 может сказаться на коже человека. Специалист отметила, что после неё могут как обостриться ..

Врач-косметолог, дерматолог Мадина Байрамукова рассказала о том, как коронавирусная инфекция COVID-19 может сказаться на коже человека. Специалист отметила, что после неё могут как обостриться хронические, так и появиться новые заболевания.По словам Байрамуковой, чаще всего переболевшие наблюдают выпадение волос, но могут быть и другие проявления. Среди них – высыпания, небольшие кровоизлияния, изменение цвета кожи, купероз, акне и другие проблемы. При этом тяжесть течения инфекции не имеет значения, сообщает "".