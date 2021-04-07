ВТБ Лизинг и Первая грузовая компания (ПГК) заключили соглашение о продлении договора аренды 3000 полувагонов сроком на один год. ПГК взяла в аренду подвижной состав на осуществление ..

ВТБ Лизинг и Первая грузовая компания (ПГК) заключили соглашение о продлении договора аренды 3000 полувагонов сроком на один год. ПГК взяла в аренду подвижной состав на осуществление перевозок в 2021 году. ПГК и ВТБ Лизинг сотрудничают уже больше 10 лет. Общий портфель железнодорожной техники у компании ВТБ Лизинг по МСФО на начало 2021 года составлял 177,7 млрд рублей.«ВТБ Лизинг активно развивает направление операционного лизинга на фоне растущей популярности долгосрочной арены в сегменте железнодорожных перевозок. В текущих достаточно непростых макроэкономических условиях инструмент очень востребован, поскольку снижает долговую нагрузку на предприятие», – прокомментировал коммерческий директор ГК ВТБ Лизинг Евгений Татаринов.«В рамках принятой стратегии до 2023 года и развития клиентского сервиса мы готовы расширять парк полувагонов, крытых вагонов и хопперов в управлении, используя разные подходы, в том числе операционную аренду. На наш взгляд, этот механизм – один из наиболее эффективных способов привлечения подвижного состава в условиях профицита вагонов на рынке», — генеральный директор ПГК Сергей Каратаев.Железнодорожный сегмент исторически является флагманом в бизнесе ГК ВТБ Лизинг. На сегодняшний день ж/д портфель компании насчитывает более 115 тысяч вагонов различных типов, по этому показателю компания является крупнейшим лизингодателем в России. В 2020 году ВТБ Лизинг приобрел более 19 тыс. вагонов общей стоимостью 48,6 млрд рублей, перевыполнив бизнес-план на 20%. В парк поступили как новые, так и б/у вагоны, что соответствует политике компании по поддержанию баланса на сети.ПАО «Первая Грузовая Компания» — крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – свыше 113 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, крытые вагоны, хопперы и платформы. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.