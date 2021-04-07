07.04.2021

2021-04-07 09:15:35

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (12(9757) от 06 апреля 2021 года).

ОТЛИЧИВШИЕСЯ ОТМЕЧЕНЫ

На Петровке, 38 под председательством начальника Главного управления МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега БАРАНОВА состоялось заседание коллегии, на котором были рассмотрены вопросы выявления и расследования хищений, совершаемых с использованием IT-технологий. Читайте на странице 2.





ИНФОРМАЦИЯ БЫВАЕТ ОПАСНОЙ

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна СВЯТЕНКО специально для газеты «Петровка, 38».Читайте на странице 2.





ЛЫЖНЮ ПОЛИЦИИ!

С раннего утра на территории природно-исторического парка «Тушинский» столичные полицейские обкатывали лыжную трассу — готовились к предстоящему старту. В этот солнечный весенний день им предстояло пробежать эстафету, закрывающую традиционные чемпионаты ГУ МВД России по г. Москве по служебному двоеборью и лыжным гонкам. Читайте на странице 2.



ВСЕГДА ГОТОВЫ!

В ЦПП ГУ МВД России по г. Москве прошло профориентационное занятие для воспитанников кадетского класса ГБОУ «Школа № 158» САО. Читайте на странице 3.



АКТЁРСКИЙ ВЗВОД

На минувшей неделе Центр профессиональной подготовки ГУ МВД России по г. Москве посетили студенты ГИТИСа. Читайте на странице 3.



БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ

В столичном районе Люблино прошёл рейд «Безопасная столица» в рамках общегородского мероприятия профилактической направленности «Мой безопасный район». Продолжение на странице 4.



СПАСЕНИЕ МОНИ

Сотрудники отдела ГИБДД УВД по ЮЗАО спасли собаку, которая оказалась на дороге и едва не попала под колёса автомобилей. Читайте на странице 4.



ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИК НАЧИНАЛ С РЯДОВОГО

В общедоступной Википедии короткая статья о генерал-полковнике милиции Николае Васильевиче КУЛИКОВЕ начинается сухой, лаконичной формулировкой: «Советский и российский деятель органов внутренних дел». Подробности читайте на странице 5.



ПОЗДРАВЛЕНИЕ

6 апреля органам предварительного следствия МВД России исполняется 58 лет. Читайте на странице 6.



БАРЬЕР ДЛЯ ФАЛЬШИВОК

Как гласит информация из официальных источников (основанная на данных столичной криминальной хроники), основная масса фальшивых денежных купюр поступает в Московский регион с Северного Кавказа. Ответ на вопрос, как и кем она распространяется, дали следователи 10-го отдела СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 6.



«КРИБЛЕ-КРАБЛЕ-БУМС» В 135 ТОМАХ

То, что в наше просвещённое время множество людей обращается к услугам экстрасенсов, странно уже само по себе. А то обстоятельство, что за эти услуги кто-то, даже не видя своих «благодетелей» в глаза и не наблюдая достоверных результатов, готов ещё и дистанционно платить, странно вдвойне. Однако какая угодно странность не освобождает от уголовной ответственности мошенников. Читайте на странице 6.



А МНОГОДЕТНЫЕ ВСЁ ЖЕ ЛУЧШИЕ!

Небольшой коллектив группы по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Косино-Ухтомский, который возглавляет старший инспектор майор полиции Елена РУМЯНЦЕВА, охватывает вниманием территорию, на которой проживает более 22 тысяч детей. Читайте на странице 7.



РУССКИЙ БОГАТЫРЬ

Байконур, 12 апреля 1961 года. В 9.02 была объявлена минутная готовность. В 9.03 прошёл обратный отсчёт времени. А.С. Кириллов, заместитель начальника космодрома, скомандовал: «Пуск!» В динамике раздались раскаты вулканического грома. Сквозь грохот и гул послышался бодрый уверенный голос Ю.А. Гагарина: «Поехали!» Читайте на странице 8.



ЛУЧШИЕ В МИРЕ РАКЕТЫ ТЕ, ЧТО «ВОЗЯТ» КОСМОНАВТОВ НА ОРБИТЫ!

Ещё в 1903 году вышел труд «Исследование мировых пространств реактивными приборами» Константина Циолковского — учёного, занимавшегося теорией реактивного движения. Он выдвигал идею об использовании ракет для космических полётов. Однако только в 1933 году была запущена ракета ГИРД-09, которую можно считать первой советской зенитной ракетой. Читайте на страницах 8-9.



«ЗНАЕТЕ, КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ!»

С.П. Королёв, главный конструктор: «Юра — олицетворение вечной молодости нашего народа. В нём счастливо сочетаются природное мужество, аналитический ум, исключительное трудолюбие». Читайте на странице 9.



НА ВИРАЖАХ СУДЬБЫ

(Окончание. Начало в № 11)

— Всё так хорошо! Северная столица России, красивейший город — «Невы державное теченье», высокое служебное положение. А связи какие? Вся нынешняя элита России, политическая и деловая, вышла из Санкт-Петербурга, — и вы вдруг собрались и уехали в провинциальную Пензу…Продолжение на странице 11.



ПАРТНЁРСТВО ОПЫТА И СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКИ

С именем Алексея ГАНЬКИНА наши читатели знакомы по многим публикациям, которые в основном касались деятельности Алексея Константиновича на руководящих должностях в Международной полицейской ассоциации. Сегодня для нас как для московского издания значительный интерес представляет другая сторона его общественной активности — на посту председателя Союза юристов Москвы. Читайте на странице 12.



«МЫ — ВМЕСТЕ!»

Начальник Центра реабилитации «Бугорок» Федерального казённого учреждения здравоохранения «МСЧ МВД России по г. Москве» майор внутренней службы Павел ЧЕРЕНКОВ в должности с 20 ноября 2019 года, ранее был заместителем начальника Центра (по тылу). Читайте на странице 13.



В ХРАМ ВОЗВРАЩАЮТСЯ КРАСКИ!

В храме Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами при ГУ МВД России по г. Москве в главной части храма (четверике), алтаре и трапезной продолжается реставрация росписей, а также реконструкция утраченных фрагментов живописи. Продолжение на страницах 14-15.



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