В регионе 400 различных организаций задолжали компании «Энергосбыт Волга» 324 млн рублей.

Во Владимирской области 400 различных организаций задолжали компании «Энергосбыт Волга» 324 млн рублей. По итогам работы за первый квартал в отношении 100 предприятий введены ограничительные меры.Параллельно с отключениями поставщик электроэнергии, для взыскания долгов, направляет иски в суд. При помощи судебных приставов арестовывается имущество должников.В ресурсоснабжающей организации напоминают, что нарушение сроков оплаты за поставленную услугу влечёт начисление пени в размере 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки, что равносильно кредитованию почти под 20% годовых.«Для оплаты счетов можно пользоваться личным кабинетом или мобильным приложением. Для оперативного взаимодействия с гарантирующим поставщиком доступен сервис электронного документооборота», - подчеркнули в пресс-службе компании.