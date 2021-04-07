Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух женщин 74 и 76 лет. Ковид у них сопровождался тяжелыми хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 35 новых случаев заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 45 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти двух женщин 74 и 76 лет. Ковид у них сопровождался тяжелыми хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и сахарным диабетом.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 22 костромичам. По два инфицированных жителя выявлено в Буйском и Красносельском районе. По одному – в Нее, Судиславле, Нерехте, Волгореченске, Кадые, Сусанино, Костромском, Галичском и Вохомском районах.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 19953 человека. Врачам удалось поставить на ноги 17606 пациентов. В стационарах лежит 364 жителя, из них 236 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1697 заболевших.