Жители микрорайона Мостострой рискуют оказаться в зоне подтопления. В случае разлива Клязьмы вода может подступить к жилым домам. Ближе всех к реке находится двухэтажка на улице Школьной.

Жители микрорайона Мостострой рискуют оказаться в зоне подтопления. В случае разлива Клязьмы вода может подступить к жилым домам. Ближе всех к реке находится двухэтажка на улице Школьной. Местные вспоминают: серьезные подтопления были в семидесятых годах и в 94-м. Тогда вода подходила к подъездам домов. Каждую весну люди готовятся к половодью. На всякий случай заранее собирают