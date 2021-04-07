30-летняя женщина обвиняется в присвоении крупной суммы денег.

Как считает следствие, фигурантка за деньги предложила помощь иностранцу в оформлении документов. Во время их встречи она представилась сотрудником спецорганизации.Злоумышленница получила от потерпевшего 95 тыс. рублей и под разными предлогами отказывалась выполнять условия сделки. Мужчина обратился в полицию.После задержания женщина созналась, что не собиралась помогать, а информация о ее работе в спецорганизации была ложной. У нее взята подписка о невыезде. Дело передано в суд для рассмотрения.Фото с сайта Pixabay