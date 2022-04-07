10 апреля владимирское «Торпедо» проведёт свой первый официальный поединок в 2022 году. Черно-белые...

10 апреля владимирское «Торпедо» проведёт свой первый официальный поединок в 2022 году. Черно-белые встретятся в 16 часов с командой из Читы.До конца сезона чёрно-белым предстоит 8 сложнейших матчей, 8 своеобразных финалов в борьбе за сохранение прописки во втором дивизионе Футбольной национальной лиги. От результата каждого из них зависит итоговое положение нашего коллектива в турнирной таблице, сообщается на официальном сайте команды.В этой ситуации, как никогда, актуально единение футболистов и болельщиков. Поэтому руководство «Торпедо» приняло решение о бесплатном посещении зрителями домашних встреч во Владимире в апреле и мае.Всех болельщиков приглашают на трибуны Малой спортивной арены владимирского стадиона!