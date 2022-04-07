На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 апреля 2022 года лабораторно подтверждено...
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 апреля 2022 года лабораторно подтверждено 163 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:
31 сл. во Владимире,
25 сл. в Муромском районе,
23 сл. в Ковровском районе,
2 сл. в Петушинском районе,
4 сл. в Кольчугинском районе,
9 сл. в Александровском районе,
2 сл. в Юрьев-Польском районе,
11 сл. в Гусь-Хрустальном районе,
1 сл. в Судогодском районе,
2 сл. в Собинском районе,
0 сл. в Радужном,
0 сл. в Киржачском районе,
3 сл. в Камешковском районе,
2 сл. в Гороховецком районе,
8 сл. в Меленковском районе,
30 сл. в Вязниковском районе,
8 сл. в Суздальском районе,
2 сл. в Селивановском районе.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 148457 случаев заболевания.