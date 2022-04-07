На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 апреля 2022 года лабораторно подтверждено...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 7 апреля 2022 года лабораторно подтверждено 163 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией:31 сл. во Владимире,25 сл. в Муромском районе,23 сл. в Ковровском районе,2 сл. в Петушинском районе,4 сл. в Кольчугинском районе,9 сл. в Александровском районе,2 сл. в Юрьев-Польском районе,11 сл. в Гусь-Хрустальном районе,1 сл. в Судогодском районе,2 сл. в Собинском районе,0 сл. в Радужном,0 сл. в Киржачском районе,3 сл. в Камешковском районе,2 сл. в Гороховецком районе,8 сл. в Меленковском районе,30 сл. в Вязниковском районе,8 сл. в Суздальском районе,2 сл. в Селивановском районе.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 148457 случаев заболевания.