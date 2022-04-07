В Гороховецком районе завершено расследование уголовных дел о краже наркотиков и их незаконном...

В Гороховецком районе завершено расследование уголовных дел о краже наркотиков и их незаконном хранении. Обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.3 ст. 229 УК РФ и ч. 2 ст. 228 УК РФ, предъявлено 26-летней жительнице города Владимира.Как сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области, 31 декабря прошлого года сотрудниками направления по контролю за оборотом наркотиков Отд МВД России по Гороховецкому району в результате реализации оперативной информации при содействии коллег из с ОГИБДД был остановлен автомобиль, в котором передвигались молодые люди.В ходе досмотра пассажирка авто добровольно выдала хранящиеся при ней четыре свертка с порошкообразным веществом.Проведенной экспертизой было установлено, что в свертках находились наркотические вещества, содержащие в своем составе мефедрон и N-метилэфедрон общей массой 4,16 грамма.В дальнейшем было установлено, что обвиняемая похитила запрещенные вещества у своего сожителя и хранила при себе для дальнейшего личного потребления.В настоящий момент уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://stock.adobe.com/ru/