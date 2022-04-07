Детскому технопарку Кванториум исполнилось пять лет. С изобретениями и открытиями юных...

Детскому технопарку "Кванториум" исполнилось пять лет. С изобретениями и открытиями юных кванторианцев познакомился глава региона Александр Авдеев. Репортаж Марии Городской.От создания биоразлагаемых пакетов до сборки своего квадрокоптера. Для этих ребят нет невозможных задач. Их идеи уже приносят практическую пользу, а знания удивляют даже маститых учёных.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Уже за пять лет есть победители, есть выпускники, которые уже учатся в институтах, уже демонстрируют свои успехи, но я уверен, что это только маленький-маленький юбилей, пять лет, через какое-то время мы увидим большое количество детей, которые увлечены различными идеями и находят им применение уже во взрослой жизни.Удивляться действительно есть чему. Ежегодно Россия закупает чай на 412 миллионов долларов, юные кванторианцы предлагают выращивать чай в нашей стране, несмотря на непригодные для этого климатические условия.Владислав Юдин, ученик "Кванториума-33":- Мы нашли белок, белок с доменом холодового шока, он способен связываться с молекулами РНК.А в этих чашках Петри - решение глобальной проблемы.- А что это такое?- Биоразлагаемый пластик.Под номерами - от одного до четырёх, опытные образцы.Никита Корнилов, ученик Кванториума:- Поскольку сейчас идёт большая проблема загрязнения пластиком и микропластиком природы, мы решили создать полностью разлагаемые пакеты.В этом кабинете идет разработка компьютерных игр в виртуальной реальности.- Вот Ваши руки виртуальные...Невидимые для глаз наблюдателей лук и стрелы, но для игрока в VR-очках - они почти реальны. А вот еще одно изобретение - автомат проекта "Добрые крышечки". Пользу можно извлечь из всего, уверены кванторианцы.Илья Меркулов, ученик "Кванториума-33":- Данный аппарат служит для того, чтобы дети с самого начала приучались к раздельной сортировке мусора. Ребёнок кидает крышечки, нажимает на кнопку, ему выходит чек. На данном чеке написан код, небольшое пожелание и количество крышек, которые принёс ребёнок.Ребёнок, который "скормит" автомату больше всего крышечек в течение месяца, должен получить приз. Над идеей кванторианцы ещё работают.- Сейчас он наливает тесто и будет размешивать его.Робот Юми еще с Масленицы не заканчивает печь блины. Получается у него неплохо, признал Александр Авдеев.- Отлично!Испытания квадрокоптера. Этот аппарат уже участвовал в поисковых операциях отряда "Лиза Алерт".Неработающие варианты и решения, которые не привели к запланированным результатам - это тоже достижение, рассказывает преподаватель «Кванториума» Валентин Пономарёв. Главное - не бояться мечтать.Валентин Пономарёв, руководитель детского технопарка "Кванториум-33", преподаватель:- Неправильных вариантов, в принципе, не существует. Есть варианты, которые работают, есть те, которые не работают. Но если ребёнок пошёл по пути, по которому никто не ходил, мы заранее же не знаем, получит он результат или не получит? А вдруг у него получится то, до чего ещё никто не додумался?Неважно, в какой сфере развивается ребёнок, если он проходит целый путь - со своими поражениями и победами. Аэротехнологии, биология, робототехника, медиажурналистика. Дети сами выбирают направление, и они свободны в своём выборе. Значит, просыпаются их способности и возможности.Мария Городская, Александр Голубев. "Вести-Владимир"