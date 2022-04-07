Также он сам изготавливал патроны.

В отношении 50-летнего жителя города Владимира возбудили и передали в суд два уголовных дела: за незаконное изготовление оружия и боеприпасов (ч.1 ст.223 УК РФ) и незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ).Правоохранители утверждают, что в июле 2021 года мужчина приобрел нарезной ствол 9 мм «ММГ» и с помощью него внес изменение в уже имеющийся пистолет «Макарова».В следующем месяце мужчина изготовил 189 патронов, которые предназначались для модифицированного пистолета.После того, как полицейские узнали о произошедшем, изъяли у него оружие и патроны, мужчина признал свою вину в полном объеме.Уголовное дело предстоит рассматривать Суздальскому районному суду.