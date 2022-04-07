С 8 апреля медицинские чаты, созданные в мессенджере «Телеграм», будут работать только в будние...
С 8 апреля медицинские чаты, созданные в мессенджере «Телеграм», будут работать только в будние дни, с 08:00 до 18:00. Кроме того, у медицинских организаций Владимирской области теперь есть сутки для ответа на обращения граждан. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.
Напомним, федеральный проект «ЗдравКонтроль» стартовал в регионе в апреле. Его основная цель – повышение качества и доступности медицинской помощи для населения. В мессенджере «Телеграм» для жителей созданы два медчата: «Владимирская область. Здоровье» и «Владимир. Здоровье». В них жители они могут оставлять свои обращения и получать ответы от представителей медицинских организаций.
В чатах можно писать о проблемах записи к врачу, вызова доктора на дом, очередей в поликлиниках и грубого обращения с пациентами.
В чатах нельзя получить консультацию по лечению и назначению лекарственных препаратов, работе скорой помощи, вопросам госпитализации и постановке диагноза. Также не предоставляется справочная информация.
В чат «Владимирская область. Здоровье» включены все медицинские учреждения, кроме тех, что территориально находятся во Владимире. Лечебные организации областного центра будут отвечать на обращения граждан в чате «Владимир. Здоровье». Жители региона могут подключиться к обоим чатам.
Вступить в чаты можно по следующим ссылкам:
https://t.me/+anJln3-cwTtiOTQy – «Владимир. Здоровье» (медицинские организации г.Владимира);
https://t.me/+sc5eUifzYUg2MjAy – «Владимирская область. Здоровье» (медицинские организации региона за исключением тех, что находятся на территории областного центра).
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