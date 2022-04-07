С 8 апреля медицинские чаты, созданные в мессенджере «Телеграм», будут работать только в будние...

С 8 апреля медицинские чаты, созданные в мессенджере «Телеграм», будут работать только в будние дни, с 08:00 до 18:00. Кроме того, у медицинских организаций Владимирской области теперь есть сутки для ответа на обращения граждан. Об этом сообщила пресс-служба администрации Владимирской области.Напомним, федеральный проект «ЗдравКонтроль» стартовал в регионе в апреле. Его основная цель – повышение качества и доступности медицинской помощи для населения. В мессенджере «Телеграм» для жителей созданы два медчата: «Владимирская область. Здоровье» и «Владимир. Здоровье». В них жители они могут оставлять свои обращения и получать ответы от представителей медицинских организаций.В чатах можно писать о проблемах записи к врачу, вызова доктора на дом, очередей в поликлиниках и грубого обращения с пациентами.В чатах нельзя получить консультацию по лечению и назначению лекарственных препаратов, работе скорой помощи, вопросам госпитализации и постановке диагноза. Также не предоставляется справочная информация.В чат «Владимирская область. Здоровье» включены все медицинские учреждения, кроме тех, что территориально находятся во Владимире. Лечебные организации областного центра будут отвечать на обращения граждан в чате «Владимир. Здоровье». Жители региона могут подключиться к обоим чатам.Вступить в чаты можно по следующим ссылкам:https://t.me/+anJln3-cwTtiOTQy – «Владимир. Здоровье» (медицинские организации г.Владимира);https://t.me/+sc5eUifzYUg2MjAy – «Владимирская область. Здоровье» (медицинские организации региона за исключением тех, что находятся на территории областного центра).Фото: https://www.freepik.com/