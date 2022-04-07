26-летний житель Владимирской области, регулярно нарушающий правила дорожного движения, погасил...

26-летний житель Владимирской области, регулярно нарушающий правила дорожного движения, погасил задолженность по административным штрафам ГИБДД. Выплатить долг побудили меры принудительного воздействия, сообщили в пресс-службе УФССП России по Владимирской области.Судебными приставами Вязниковского района было возбуждено 23 исполнительных производства о взыскании штрафов с местного жителя за превышение скорости, за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги и за нарушение правил парковки на общую сумму более 30 тысяч рублей.Должник не торопился оплачивать штрафы. Приставы выяснили, что у него есть два автомобиля: «МИЦУБИСИ ЛАНСЕР» и «ГАЗ 2705». В отношении транспортных средств было вынесено постановление о запрете регистрационных действий.В итоге принятые судебным приставом меры дали результат. Мужчине срочно понадобилось продать иномарку, и он погасил все 23 штрафа одним платежом. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением, ограничительные меры сняты.Фото: https://pixabay.com/ru/