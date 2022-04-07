От обеспечения региона лекарствами до возврата неиспользуемых сельхозземель. Глава региона...

От обеспечения региона лекарствами до возврата неиспользуемых сельхозземель. Глава региона Александр Авдеев сегодня ответил на вопросы членов Общественной палаты Владимирской области. Все подробности у Александра Сыпченко.Лицом к лицу с действующей властью. Глава региона Александр Авдеев и члены областной Общественной палаты обсуждают самые важные темы. Ключевые - социальная сфера и здравоохранение.Татьяна Питиримова, председатель комиссии по качеству жизни, здравоохранению и социальной политике:- Есть ли риск для плановой терапии из-за возможного дефицита лекарств в России и на какой период гарантированно лекарства есть в наличии в нашем регионе?Мониторинг аптечных пунктов Владимирской области ведется 24 часа в сутки, заверил Александр Авдеев. Перебоев в поставках лекарств нет.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Все поставки сохраняются, есть редкие группы дефектуры, в которых бывает 6-15 лекарственных препаратов, дорогостоящих, очень редких, не таких распространенных для лечения, орфанные заболевания так называемые.Коснулись общественники и мусорной темы. По нацпроекту "Экология" к концу 24 года во Владимирской области необходимо рекультивировать 11 свалок. Показатель обработки твердых коммунальных отходов должен достигнуть 60-ти процентов. В ближайшие 3 года в регионе должны появиться сразу 7 мусоросортировочных станций. По мнению Александра Авдеева, культуру раздельного сбора мусора нужно прививать со школьной скамьи.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Детские сады, школы, тогда эта культура привьется, поверьте, так и происходило, в Европе такие программы стартовали где-то на стыке 70-80-х годов и внедрение раздельного сбора мусора проходило десятилетия.Говорили и об изъятии неиспользуемых земельных участков у правообладателей. По оценке аграриев, во Владимирской области не используются свыше 260 тысяч гектаров земель сельхозназначения. С такими нерадивыми собственниками будут бороться. Еще недавно процедура изъятия длилась годами, теперь процесс ускорят.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- На федеральном уровне, рядом губернаторов, и мы поддерживаем это, поставлен вопрос, чтобы такую процедуру сократить за год, за полтора сезона, два сезона, то есть сактировали всё, что не обрабатывается, все, на следующий год идет изъятие.Александр Авдеев уверен: в решении социальных вопросов власть должна опираться на мнение людей. Эксперты и общественники помогают увидеть проблему с разных сторон. В финале встречи глава региона наградил самых активных членов палаты. Участников Штаба общественного наблюдения.Александр Сыпченко, Егор Герасимов. “Вести-Владимир”