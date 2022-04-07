Вчера, 6 апреля, губернатор обсудил планы по развитию отрасли с членами Торгово-промышленной палаты и предпринимателями из сферы гостеприимства.

Александр Авдеев поставил задачу к 2030 году нарастить долю туризма в валовом региональном продукте Владимирской области с 0,9% до 3%. Об этом глава региона рассказал в своем аккаунте «Вконтакте».Вчера, 6 апреля, губернатор обсудил планы по развитию отрасли с членами Торгово-промышленной палаты и предпринимателями из сферы гостеприимства.«Бизнес заинтересован в кратном росте турпотоков. Для этого нужно снижать налоговое бремя на частные музеи, поддерживать их грантами, развивать гастротуризм, создавать кемпинги и глэмпинги, организовывать новые маршруты, объединять достопримечательности общей программой путешествий», - уверен глава региона.Предприниматели добавили, что регион способен задать высокий «владимирский стандарт» гостеприимства.