В областной научной библиотеке состоялась встреча губернатора с членами Общественной палаты Владимирской области.

В областной научной библиотеке состоялась встреча Александра Авдеева с членами Общественной палаты Владимирской области. Стороны обсудили острые проблемы экономики.«Привлечение экспертов помогает увидеть ситуацию с разных сторон, выявить сложности их устранения», – обратился к собравшимся врио губернатора.Он поблагодарил присутствующих за активную помощь в налаживании лекарственного обеспечения жителей и в выборе места для инфекционного госпиталя.«На очереди - строительство во Владимире перинатального центра. Вместе будем думать, как, не останавливая работу действующее учреждение, приступить к проектированию с последующим возведением дополнительных мощностей службы. Деньги на ПСД уже заложены», – добавил Александр Александрович.Члены ОП затронули вопросы рекультивации полигонов накопления ТКО.«Сейчас 11 свалок не подходят под федеральный проект по критериям отбора, поэтому регион направил заявку в Минприроды на включение их в другой - «Генеральная уборка». Отдельная тема – мусоросортировка. На сегодняшний день действуют три мусоросортировочных комплекса, в 2022 году планируется ввести ещё два. Регион ждёт средства на приобретение контейнеров для раздельного сбора отходов. Нужно повышать общую культуру сортировки мусора, начиная с детских садов и школ», – констатировал глава региона.Ещё одна стратегическая тема – введение в оборот неиспользуемых сельхозземель, площадь которых превышает 260 тысяч га. На федеральном уровне обсуждается тема упрощения процедуры изъятия угодий у нерадивых хозяев.«Во Владимирской области санкции предусматривают увеличение в пять раз земельного налога, штрафы и отчуждение территорий. Созданы и необходимые условия для надлежащего использования земель - предоставляются льготы и субсидии», - пояснили в пресс-службе Белого дома.Участники встречи также обсудили вопросы теплоснабжения, продовольственной безопасности, строительства, развития городской среды и многое другое.