Жительница Коврова предстанет перед судом за кражу более полумиллиона рублей у своего работодателя. Женщина работала бухгалтером у индивидуального предпринимателя в Коврове. Согласно

Жительница Коврова предстанет перед судом за кражу более полумиллиона рублей у своего работодателя. Женщина работала бухгалтером у индивидуального предпринимателя в Коврове. Согласно своим должностным обязанностям, она вела документацию и проводила ряд банковских операций. Следствием установлено, что в период с февраля по декабрь 2021 года обвиняемая, имея доступ к вверенным счетам и денежным средствам, с помощью