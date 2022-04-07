Церковь намерена вернуть Успенский кафедральный собор в безвозмездное пользование. Решать вопрос о...
Церковь намерена вернуть Успенский кафедральный собор в безвозмездное пользование. Решать вопрос о передаче храма будет Росимущество. Митрополит Тихон направил заявку в соответствии с законом о реституции. Какие аргументы приводит церковь? - расскажет Вера Куликова.
Обращение Владимирской епархии в Росимущество о передаче Успенского кафедрального собора в безвозмездное пользование церкви прозвучало как гром среди ясного неба. Казалось вопрос этот был уже решен. Митрополия и Владимиро-Суздальский музей-заповедник мирно существовали в рамках оговоренных условий. У памятника 12 века- два пользователя- Музей и Русская православная церковь. Как сообщил владыка Тихон, владимирская митрополия решила нарушить "статус кво" по причине удручающего состояния храма.
Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:
- Мы считаем, что у нас дело пойдет лучше по восстановлению собора, потому что у нас есть люди, которые неравнодушны, есть люди которые хотят, чтобы он был восстановлен. Когда дело касается государственных служб, то конечно, скорость уменьшается, потому что очень много надо пройти различных инстанций.
В ближайших планах митрополии восстановить подсветку Успенского собора, вставить стекла в колокольне, отреставрировать часовню у западного входа.
Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:
- Она в аварийном состоянии. Вот сейчас заказываем проект восстановительных работ по этой часовне, потому что она используется, но сама аварийная. И вот эта подпорная стенка ремонт тоже будет.
Проект часовни оценивается в 280 тысяч рублей. Документацию новой системы подсветки храма взялся сделать за свой счет меценат- светильники обойдутся в пять с половиной миллионов рублей. В том, что русская святыня требует более бережного отношения, уверены и туристы.
Софья Руновская, Челябинск:
- В очень плачевном состоянии. И это ненормально, когда люди которые там служат и работают за каждым ходят и просто просят за прихожанами, которые пришли. Это ненормально. Я считаю, должны выделяться деньги оттуда откуда они должны выделяться.
Гендиректор Музея-заповедника Сергей Рыбаков свою позицию по поводу передачи собора церкви высказал в письме. Его "Вестям" направила пресс-служба музея.
Сергей Рыбаков, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:
- В 2019 году состоялось заседание согласительной комиссии по урегулированию имущественных взаимоотношений Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника с Владимирской митрополией при участии Митрополита Тихона, представителей Министерства культуры, где была достигнута договоренность о том, что Владимирская Епархия отзывает в установленном порядке из Росимущества заявление о передаче в безвозмездное пользование Успенского собора 12 века и объект, оставаясь в оперативном управлении музея-заповедника, будет использоваться, в том числе, для проведения богослужений на условиях, определенных в соответствующих договорах.
Вернется ли храм православной церкви или как и прежде останется в оперативном управлении музея? Окончательное решение теперь за Росимуществом. Сколько времени займет рассмотрение обращения митрополита - неизвестно.
Вера Куликова, Андрей Синягин.
"Вести-Владимир"