Церковь намерена вернуть Успенский кафедральный собор в безвозмездное пользование. Решать вопрос о...

Церковь намерена вернуть Успенский кафедральный собор в безвозмездное пользование. Решать вопрос о передаче храма будет Росимущество. Митрополит Тихон направил заявку в соответствии с законом о реституции. Какие аргументы приводит церковь? - расскажет Вера Куликова.Обращение Владимирской епархии в Росимущество о передаче Успенского кафедрального собора в безвозмездное пользование церкви прозвучало как гром среди ясного неба. Казалось вопрос этот был уже решен. Митрополия и Владимиро-Суздальский музей-заповедник мирно существовали в рамках оговоренных условий. У памятника 12 века- два пользователя- Музей и Русская православная церковь. Как сообщил владыка Тихон, владимирская митрополия решила нарушить "статус кво" по причине удручающего состояния храма.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- Мы считаем, что у нас дело пойдет лучше по восстановлению собора, потому что у нас есть люди, которые неравнодушны, есть люди которые хотят, чтобы он был восстановлен. Когда дело касается государственных служб, то конечно, скорость уменьшается, потому что очень много надо пройти различных инстанций.В ближайших планах митрополии восстановить подсветку Успенского собора, вставить стекла в колокольне, отреставрировать часовню у западного входа.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- Она в аварийном состоянии. Вот сейчас заказываем проект восстановительных работ по этой часовне, потому что она используется, но сама аварийная. И вот эта подпорная стенка ремонт тоже будет.Проект часовни оценивается в 280 тысяч рублей. Документацию новой системы подсветки храма взялся сделать за свой счет меценат- светильники обойдутся в пять с половиной миллионов рублей. В том, что русская святыня требует более бережного отношения, уверены и туристы.Софья Руновская, Челябинск:- В очень плачевном состоянии. И это ненормально, когда люди которые там служат и работают за каждым ходят и просто просят за прихожанами, которые пришли. Это ненормально. Я считаю, должны выделяться деньги оттуда откуда они должны выделяться.Гендиректор Музея-заповедника Сергей Рыбаков свою позицию по поводу передачи собора церкви высказал в письме. Его "Вестям" направила пресс-служба музея.Сергей Рыбаков, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- В 2019 году состоялось заседание согласительной комиссии по урегулированию имущественных взаимоотношений Государственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника с Владимирской митрополией при участии Митрополита Тихона, представителей Министерства культуры, где была достигнута договоренность о том, что Владимирская Епархия отзывает в установленном порядке из Росимущества заявление о передаче в безвозмездное пользование Успенского собора 12 века и объект, оставаясь в оперативном управлении музея-заповедника, будет использоваться, в том числе, для проведения богослужений на условиях, определенных в соответствующих договорах.Вернется ли храм православной церкви или как и прежде останется в оперативном управлении музея? Окончательное решение теперь за Росимуществом. Сколько времени займет рассмотрение обращения митрополита - неизвестно.Вера Куликова, Андрей Синягин."Вести-Владимир"