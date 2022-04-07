Церковь поддерживает специальную военную операцию по защите Донбасса, заявил митрополит...

Церковь поддерживает специальную военную операцию по защите Донбасса, заявил митрополит Владимирский и Суздальский Тихон. Оценивая события на Украине, владыка подчеркнул: для России эта мера - вынужденная. Но, как и прежде, в непростые для страны времена, церковь рядом с народом.Тихон, митрополит Владимирский и Суздальский:- У нас от имени церкви говорит Патриарх Кирилл, и он уже с заявлением выступил. Естественно, церковь занимает патриотическую позицию. И церковь всегда находится с народом нашим. Угроза какая-то для нашего народа существует. Наша задача, церковных людей, в первую очередь, молиться о том, чтобы не было кровопролития. О том, чтобы поскорее всё это закончилось.