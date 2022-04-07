Сотрудницу мэрии Карабаново, которую обвиняют в незаконном присвоении трехкомнатной муниципальной квартиры, уволили с должности. Напомним, что в декабре 2020 года 38-летняя заместитель
<a href="https://33live.ru/novosti/07-04-2022-chinovnicu-prisvoivshuyu-kvartiru-v-karabanova-uvolili-s-dolzhnosti.html" target="_blank">Чиновницу, присвоившую квартиру в Карабанова, уволили с должности</a> - Сотрудницу мэрии Карабаново, которую обвиняют в незаконном присвоении трехкомнатной муниципальной квартиры, уволили с должности. Напомним, что в декабре 2020 года 38-летняя заместитель
[url=https://33live.ru/novosti/07-04-2022-chinovnicu-prisvoivshuyu-kvartiru-v-karabanova-uvolili-s-dolzhnosti.html]Чиновницу, присвоившую квартиру в Карабанова, уволили с должности[/url] - Сотрудницу мэрии Карабаново, которую обвиняют в незаконном присвоении трехкомнатной муниципальной квартиры, уволили с должности. Напомним, что в декабре 2020 года 38-летняя заместитель