Дети из Донецкой и Луганской Народных Республик, которые находятся сейчас во Владимирской области,...

Дети из Донецкой и Луганской Народных Республик, которые находятся сейчас во Владимирской области, получили письма дружбы от сверстников с Кубани.Таким способом школьники Краснодарского края решили поддержать детей Донбасса, которые были вынуждены вместе с близкими покинуть свои дома.Виктория Шмуль, ученица школы №18 станицы Ивановской Краснодарского края:- Я очень надеюсь, что письмо, которое я написала, дойдет до этих детей. И они прочитают его. И им как-то оно поможет. И им станет легче.Конверты со словами поддержки вместе с гуманитарной помощью доставили активисты Народного фронта. В письмах от кубанских школьников добрые пожелания и теплые слова. Ребята надеются, что им удастся найти друзей по переписке. В эпоху технического прогресса бумажное послание обретает особый смысл.Галина Мизелева, сопредседатель регионального штаба Народного фронта Владимирской области:- Почему важен привет на листочке, на бумаге, с картинками? Потому что каждый ребенок старался написать очень трогательное письмо. Он хотел найти себе друга и оказать поддержку каждому.Донбасские дети уже прочитали послания и готовят ответ своим сверстникам с Кубани.Максим Калашников."Вести-Владимир"