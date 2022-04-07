Врио губернатора Александр Авдеев поздравил педагогов и учеников “Кванториума-33” с 5-летием технопарка. Впервые его двери распахнулись в 2017 году. За эти годы в технопарке получили

Врио губернатора Александр Авдеев поздравил педагогов и учеников “Кванториума-33” с 5-летием технопарка. Впервые его двери распахнулись в 2017 году. За эти годы в технопарке получили дополнительное образование 6500 детей. 650 из них стали победителями и призёрами конкурсов разной величины, от региональных до международных. Сегодня через “Кванториум-33” проходит 1200 учащихся ежегодно. В технопарке имеется 7 так