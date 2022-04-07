Значения показателя «Индекс качества городской среды за 2021 год», которые рассчитал Минстрой...

Значения показателя «Индекс качества городской среды за 2021 год», которые рассчитал Минстрой России, обсудили участники заседания межведомственной комиссии при Губернаторе Владимирской области по реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» под руководством директора Департамента ЖКХ Елены Семёновой, сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Значение Индекса за 2021 год по области рассчитывалось для 23 городов, и средний показатель по региону составил 191 балл − плановый показатель, установленный Минстроем РФ, был достигнут. Прирост значения индекса качества городской среды к показателю 2019 года составил 8 процентов, как и было установлено паспортом федерального проекта.Индекс рассчитывается на основании 36 параметров. Каждый из показателей оценивается по десятибалльной шкале, значения суммируются и формируют итоговый индекс качества. При этом, города распределены по десяти размерно-климатическим группам. Максимальное количество баллов, которые может набрать город – 360. Городская среда считается благоприятной, если индекс качества превышает 180 баллов. Высокий показатель индекса качества горсреды отражает эффективность работы муниципальных органов власти.В 2021 году 10 муниципалитетов области улучшили свои результаты и достигли необходимого значения индекса качества городской среды: Александров − 210 баллов (план − 210), Владимир − 210 баллов (план − 198), Вязники − 192 балла (план − 183), Гороховец − 226 баллов (план − 219), Костерёво − 176 баллов (план − 168), Курлово − 158 баллов (план − 129), Лакинск − 177 баллов (план − 156), Муром − 218 баллов (план − 195), Струнино − 180 баллов (план − 171), Суздаль − 222 балла (план − 210).Не достигли необходимых значений 13 муниципальных образований, это: город Гусь-Хрустальный − 180 баллов (план − 189), Камешково − 180 баллов (план − 182), Карабаново − 179 баллов (план − 198), Киржач − 180 баллов (план − 185), Ковров − 199 баллов (план − 208), Кольчугино − 208 баллов (план − 219), Меленки − 179 баллов (план − 197), Петушки − 180 баллов (план − 195), Покров − 180 баллов (план − 191), Радужный − 180 баллов (план − 195), Собинка − 180 баллов (план − 182), Судогда − 180 баллов (план − 194), Юрьев-Польский − 210 баллов (план − 216).По итогам 2021 года во Владимирской области в число городов с благоприятной городской средой (у которых индекс качества превышает 180 баллов) вошли Александров, Владимир, Вязники, Гороховец, Ковров, Кольчугино, Муром, Суздаль и Юрьев-Польский.По итогам 2022 года индекс качества городской среды по Владимирской области должен составить уже 200 баллов, прирост индекса качества к 2019 году должен составить 13 процентов, как по Владимирской области, так и по каждому городу.Фото: Ирина Стеч