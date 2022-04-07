«Ростелеком» стал партнером , который проводит Кружковое движение НТИ. На конкурс принимаются открытые решения в области разработки библиотек или системных приложений, которые добавят ..

«Ростелеком» стал партнером , который проводит Кружковое движение НТИ. На конкурс принимаются открытые решения в области разработки библиотек или системных приложений, которые добавят умный функционал камерам видеонаблюдения. Например, возможность распознавания государственных регистрационных знаков или типа автомобиля: грузового, легкового, спецтехники, экстренных служб.«"Ростелеком” — активный участник open source движения. Часть разработанных решений выложена в открытый доступ, вокруг которого образовалось сообщество разработчиков. И компания активно их поддерживает. Мы уверены, что большой ценностью оpen source решений является не только кодовая база, но и комьюнити, занимающееся ее разработкой. Участие в конкурсе позволит студентам и школьникам занять достойное место в развитии оpen source движения. Наша компания готова предложить авторам лучших решений стажировку в ИТ-кластере с дальнейшим трудоустройством», — сказал заместитель генерального директора по производству — технический директор компании «Ростелеком Информационные технологии», член экспертного совета конкурса Кирилл Пихтовников.Конкурс проводится по двум трекам: «Создатели» — для проектов молодых разработчиков с открытой лицензией, и «Контрибьюторы» — для тех, кто улучшает проекты других участников сообщества. Конкурсанты могут заявлять, как собственные проекты, так и решать кейсы от компаний-партнеров. Сначала заявки оценят сами участники сообщества, а затем эксперты из ИТ-компаний и open source проектов. По результатам оценки экспертов будут названы победители.Заявки принимаются до 15 апреля на сайте . Результаты будут учитываться в — это значит, что победители-школьники смогут получить до десяти дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в ведущие технологические вузы России. Лучшие участники из числа студентов колледжей и университетов смогут попасть на стажировку в крупные ИТ-компании.Конкурс проходит при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ и ведущих ИТ-компаний страны.— всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое охватывает более 300 000 школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Цель движения — формирование следующего поколения предпринимателей, инженеров, ученых, управленцев, способных задумывать и реализовывать проекты, создавать новые решения и технологические компании, направленные на развитие России и всего мира. Для достижения этой цели утверждена дорожная карта Национальной технологической инициативы (НТИ) «Кружковое движение».Среди инициатив Кружкового движения: первые командные инженерные соревнования для школьников и студентов — Национальная технологическая олимпиада (НТО, ранее — Олимпиада НТИ), проектные школы и хакатоны «Практики будущего», Всероссийский конкурс open source проектов школьников и студентов, Всероссийский конкурс кружков, цифровая платформа поддержки талантов и конкурс для абитуриентов «Талант НТО», «Урок НТО» и другие проекты.