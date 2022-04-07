Рубль устремился к февральским уровням благодаря предпринятым государством мерам. Эксперт Валентина Васильева объяснила, что помогает удерживать ситуацию под контролем.

Рубль устремился к февральским уровням благодаря предпринятым государством мерам. Эксперт объяснила, что помогает удерживать ситуацию под контролем.В текущей ситуации правительство Российской Федерации максимально сдерживает курс рубля от дальнейшего обесценивания и предлагает следующие меры:Покупка валюты на российской бирже с комиссией 12%. Изначально комиссия была 30%, потом ее снизили до 12%.Таким образом, правительство снизило спрос на покупку доллара у граждан.Ограничение в снятии валюты наличными и вывоза за границу.Затем были введены жесткие меры по контролю капитала. Рассчитаться в иностранной валюте стало значительно сложнее.Вывезти из страны можно не более 10 тыс. долларов в одни руки.Перевести себе на зарубежный счет — нельзя.Перевести третьему лицу — не более 5 тыс. долларов в месяц.Компании и предпринимателей обязали продавать 80% поступившей валютной выручки.Поскольку экспорт (прежде всего ресурсов) у нас очень развит, валютной выручки хватает, чтобы удовлетворить убитый спрос.То есть Центральный Банк сделал все возможное, чтобы валюта не вышла за пределы страны, а то что есть – под жестким контролем государства. Это все искусственные события, которые позволяют рублю оставаться в районе 83 рублей за доллар на сегодняшний день.Есть также макроэкономические показатели, которые влияют на курс рубля. ВВП России падает и будет продолжать падать. Если мы посмотрим, как мало Россия сейчас экспортирует, курс рубля должен быть значительно слабее, и доллар должен быть намного выше, чем 83 рубля. Курс рубля удерживается государством, и вопрос только в том, как долго его будут удерживать.