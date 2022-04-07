Жителя Коврова обвиняют в организации наркопритона в своей квартире и изготовления и сбыте наркотиков. В ходе предварительного следствия установлено, что с января по июль 2021 года П.

Жителя Коврова обвиняют в организации наркопритона в своей квартире и изготовления и сбыте наркотиков. В ходе предварительного следствия установлено, что с января по июль 2021 года П. систематически предоставлял для потребления наркотических средств свою квартиру в Коврове 6 людям. Более того, в ноябре 2021 года П. самостоятельно изготовил наркотическое средство дезоморфин и в тот же