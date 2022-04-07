Курс доллара опустился ниже 75 рублей впервые с 11 февраля.

Рубль на открытии торгов продолжает стремительно расти: доллар дешевел до 74,26 рубля, минимума с 11 февраля, евро опускался до 80,84 рубля впервые с октября 2021 года, следует из данных Московской биржи.Американская валюта расчетами "завтра" на 10:24 мск падает на 4,20 рубля, до 75,5 рубля, евро — на 4,75 рубля (82,25 рубля).Долларовый индекс РТС к 10:29 рос на 5,87 процента, до 1095,54 пункта, и впервые с 22 февраля подскакивал выше 1100 (до 1114,65 пункта). Рублевый индекс Мосбиржи увеличился на 1,07 процента, до 2639,5 пункта.Мировые цены на нефть растут на опасениях сокращения предложения. По состоянию на 8:30 цена июньских фьючерсов на марку Brent прибавляет 1,37 процента, (102,45 доллара за баррель), майских контрактов на WTI — 1,14 процента (97,41 доллара).