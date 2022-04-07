Показатель рассчитывался для 23 городов на основании 36 параметров. Средний балл составил 191.

Во Владимирской области за год вырос индекс качества городской среды. Его рассчитал Минстрой РФ.Показатель рассчитывался для 23 городов на основании 36 параметров. Средний балл составил 191. Максимальное количество баллов - 360. Прирост к уровню 2019 года достиг 8%.Так, Александров и Владимир − набрали по 210, Вязники − 192, Гороховец − 226, Костерёво − 176, Курлово − 158, Лакинск − 177, Муром − 218, Струнино − 180, Суздаль − 222.Не достигли плановых значений 13 городов: Гусь-Хрустальный, Камешково, Карабаново, Киржач, Ковров, Кольчугино, Меленки, Петушки, Покров, Радужный, Собинка, Судогда и Юрьев-Польский.По итогам 2022 года индекс в 33-ем регионе должен составить уже 200 баллов.