Он уверен, что РПЦ лучше справится с содержанием объекта нежели ВСМЗ.

Владимирская епархия объяснила причины, по которым Об этом рассказал митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.Среди аргументов владыки - наличие церковного имущества в здании храма. При этом, по его заявлению, музейных вещей в нём нет и в случае положительного ответа от Росимущества ничего не придётся переносить.«После передачи изменений в системе работы музея ничего не изменится. Утром и вечером - службы, днём - экскурсии. Мы уже перезаключили договор с ВСМЗ о совместном использовании. Даже если сменится владелец, то мы всё равно будем сотрудничать. Мы имеем право подать заявку. Отдадут или нет − не в нашей власти. Историческая правда должна быть восстановлена. Патриархия поощряет нас на возвращение имущества», - пояснил Тихон.Он заверил, что духовенство лучше справится с проблемами содержания объекта культурного наследия.«Государственные механизмы менее поворотливы, чем наша церковная жизнь. Мы, привлекая благодетелей, намерены устранять недостатки, а не ждать пока на это выделят деньги. В планах восстановить подсветку, заменить на колокольне фанеру на стёкла. В часовне у западного входа сложилась аварийная ситуация. Заказываем проект реставрации. Это наше общее наследие. Нужно относиться ответственно и не доводить до такого состояния, когда всё облезло. Мне хочется, чтобы наше древнее белокаменное зодчество выглядело соответствующе. Это наше лицо, которое видят гости из разных стран, приезжающие к нам», - подчеркнул священнослужитель.Напомним, что в 2010 году принят закон о репатриации. С того момента РПЦ получила возможность возвращать святыни назад. Сейчас памятник ЮНЕСКО находится на балансе Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Ранее церкви передали Успенского кафедрального собора, которая оставалась бесхозяйной на протяжении 75 лет.