Житель Мурома обратился в суд с иском на администрацию Судогодского района. Он хочет возместить стоимость ремонта автомобиля и моральную компенсацию за ДТП. В обоснование иска указано, что

Житель Мурома обратился в суд с иском на администрацию Судогодского района. Он хочет возместить стоимость ремонта автомобиля и моральную компенсацию за ДТП. В обоснование иска указано, что 11 декабря 2021 года на 78 км автодороги Владимир-Муром в Судогодском районе мужчина, управляя автомобилем, при объезде упавшего на проезжую часть дерева совершил столкновение с другим авто. Водитель