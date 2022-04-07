На Свято-Вознесенский храм в Камешкове установлен новый центральный позолоченный купол с крестом....

На Свято-Вознесенский храм в Камешкове установлен новый центральный позолоченный купол с крестом. Проектирование и замена проходили под контролем епархиального архитектора.По словам настоятеля храма, отца Георгия Фридмана, замена серых оцинкованных куполов на золотые – давняя мечта прихожан. Специалисты внимательно следили за разработкой нового купола, чтобы он соответствовал неорусскому стилю всего храма. Нашлись неравнодушные люди, которые помогли оплатить первый взнос за купол, и полгода назад началась работа по его созданию. Водружение - ее долгожданный итог. Также в планах настоятеля- покрасить барабаны церкви, а затем и весь храм.