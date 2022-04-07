Прокурор Владислав Малкин приехал во Владимирский ценртал с проверкой. Его интересовало соблюдение уголовно-исполнительного законодательства. Малкин оценил состояние режимных корпусов,

Прокурор Владислав Малкин приехал во Владимирский ценртал с проверкой. Его интересовало соблюдение уголовно-исполнительного законодательства. Малкин оценил состояние режимных корпусов, поста видеонаблюдения, камерных помещений и помещений штрафного изолятора. Не пропустил прокурор и медико-санитарную часть, помещения пекарни, сборное отделение, пищеблок. Помещение для кроткосрочных свиданий не осталось без внимания. При обходе прокурор пообщался с содержащимися под стражей и