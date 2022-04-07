Судьба первой супруги артиста сложилась трагически

Судьба первой супруги артиста сложилась трагическиУже почти 40 лет Александр Буйнов женат на своей третьей супруге Алене. За это время многие успели забыть, какой бурной и яркой когда-то была его личная жизнь. Певец не только трижды связывал себя узами брака, он крутил множество романов, к тому же, обзавелся внебрачным сыном. Увы, в любовных делах артиста не обошлось и без печальных историй. Именно в такую вылился его первый брак.Со своей первой любовью Александр познакомился во время прохождения срочной военной службы в Алтайском крае. Воинская часть будущего артиста находилась в степи, а красавица Люба Вдовина жила в деревне всего в нескольких километрах оттуда. Она, как и другие местные девушки, пришла на праздник, организованный для солдат перед Новым годом. Именно там Александра и Любовь впервые встретились.Веселый солдат тут же покорил сердце девушки, хотя у нее и без него хватало поклонников. Александр тоже потерял голову от любви и готов был на все, лишь бы снова увидеть Любу. Буйнов постоянно сбегал из части, нарушая все правила, и попадал в камеру к другим нарушителям. Спустя какое-то время возлюбленные поженились в местном сельсовете, а после окончания службы вместе уехали в Москву.Супруги поселились у родителей Александра, где и без них уже едва уживались четверо человек. Делить двухкомнатную квартиру приходилось с матерью, отцом и двумя взрослыми братьями. Люба скучала по просторному родительскому дому в алтайской деревне, к тому же, с новыми родственниками отношения не складывались.Девушке так и не сделали прописку, без которой она даже не могла устроиться на работу. А позже, когда Вдовина забеременела, ее и вовсе отослали обратно в деревню. Родители убеждали, что Саше необходимо продолжить музыкальное образование и устроиться в жизни, а Люба без прописки даже не сможет сходить в поликлинику. Буйнов провожал жену на поезд и был уверен, что скоро ее заберет. Однако у него началась совсем другая жизнь.Первое время Александр писал и звонил супруге, а потом весточки прекратились. Мама убеждала Любовь, что муж за ней не приедет, и очередное письмо подтвердило ее слова. Буйнов подготовил бумаги о разводе и прислал их жене, объявив, что скоро женится на москвичке, которая тоже ждет от него ребенка. Вдовина не стала тянуть с разводом и, все обдумав, решила сделать аборт.Спустя несколько лет после расставания Любовь все-таки родила ребенка, но больше не выходила замуж. Женщина всю жизнь прожила с родителями, работая то дояркой, то прачкой, и хранила армейское фото бывшего возлюбленного. Когда сын подрос, Вдовина нашла утешение в том, чтобы ухаживать за одиноким инвалидом. Спустя 12 лет пенсионер скончался, а вскоре не стало и Любови.В 2006 году Любовь Вдовина заночевала в соседней деревне, куда приехала отмечать праздник. Ночью в доме случился пожар, но выбраться смогли почти все. Единственной погибшей стала бывшая жена Буйнова. Узнав о случившемся, певец отменил концерт и провел день в полном одиночестве.