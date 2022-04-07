7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Самое время для хороших новостей из сферы здравоохранения.

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Самое время для хороших новостей из сферы здравоохранения.В Москве с каждым годом происходят важные и полезные изменения в сфере здравоохранения. Москвичи теперь могут получать качественную и современную медицинскую помощь рядом с домом. Все это стало возможным благодаря самой крупной в истории города программе реконструкции поликлиник.В проект включены свыше 200 учреждений (почти половина московских поликлиник), здания которых были возведены еще в советский период и нуждались в обновлении. Кроме того, требовалось и обновление материально-технической базы, нового оборудования и условий работы врачей.После капитального ремонта в поликлиниках Москвы вводятся новые стандарты. Пациентов теперь принимают в комфортных условиях, а обследования проводят на высокоточном современном оборудовании. Благодаря программе реконструкции поликлиник работа врачей и оказание медицинской помощи становятся более качественными.С 2020 года в рамках программы реконструкции свои двери распахнули 38 филиалов обновленных медучреждений, среди которых 19 детских поликлиник. 900 тысяч лечатся в современных комфортных условиях. В декабре прошлого года свои двери открыла детско-взрослая поликлиника на Профсоюзной улице. Это здание возвели еще в 1987 году, оно нуждалось в реконструкции. Также работают филиал № 5 диагностического клинического центра № 1 и филиал № 4 детской городской поликлиники № 81.В Гольянове в феврале заработал после реконструкции филиал № 4 городской поликлиники № 191, здание которой было возведено в 1967 году. У поликлиники теперь новый фасад, современные коммуникации, внутри обновили перегородки и переложили полы. Поставили новые лифты и обновили вентиляционные системы.