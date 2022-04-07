Пострадавшие в ходе специальной военной операции жители Владимирской области получат единовременную материальную помощь. Глава региона Александр Авдеев утвердил порядок предоставления в

Пострадавшие в ходе специальной военной операции жители Владимирской области получат единовременную материальную помощь. Глава региона Александр Авдеев утвердил порядок предоставления в 2022 году единовременной материальной помощи жителям Владимирской области − участникам специальной военной операции на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также членам их семей. Единовременная материальная помощь в 2022 году предоставляется в