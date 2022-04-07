Следственным отделом Отделения МВД России по Селивановскому району возбуждено уголовное дело о...

Следственным отделом Отделения МВД России по Селивановскому району возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения кредитным потребительским кооперативом денежных средств пайщиков.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, по версии следствия, в период с 2017 по 2022 год неустановленное лицо из числа руководства потребительского кооператива, расположенного на территории Владимирской области, путем обмана и злоупотребления доверием завладело денежными средствами граждан.По состоянию на 5 апреля в органы внутренних дел обратились четверо граждан. Общая сумма заявленного ущерба составляет более 1 млн 700 тыс руб., что является особо крупным размером.В настоящее время уголовное дело расследуется.Сотрудниками полиции устанавливается круг лиц, пострадавших от противоправных действий.Фото: https://pixabay.com/ru/