По мнению эксперта, сегодня рынок табачных изделий полностью монополизирован иностранными компаниями Британия (BAT), Япония (JTI), Америка (PMI).

По мнению эксперта, сегодня рынок табачных изделий полностью монополизирован иностранными компаниями Британия (BAT), Япония (JTI), Америка (PMI).Сейчас они контролируют в России более 90% российского табачного рынка. При этом, как утверждают сами курильщики, именно табака в продукции похожей на сигареты, выпускаемой на фабриках этих корпораций – нет. Одна лишь бумага пропитанная канцерогенными яда.Что нужно для эффективного импортозамещения:Кредитование на льготных условиях.Оплата акзицов не вперед, а постфактум(сейчас это доступно лишь западным компаниям).Введение квот в федеральных и крупных розничных сетях. Сейчас независимому производителю сигарет почти невозможно попасть на прилавок: магазины зафрахтованы на 95% иностранными производителями.Миллиарды рублей российских курильщиков, оставшись в России, будут отличным подспорьем нашей экономики. А табачным транснационалам, когда они захотят вернуться, придется доказывать свою лояльность России.