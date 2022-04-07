Председатель Заксобрания Владимир Киселев в режиме видеоконференцсвязи провел прием граждан. О том,...

Председатель Заксобрания Владимир Киселев в режиме видеоконференцсвязи провел прием граждан. О том, с какими проблемами к нему обратились жители региона - Артём Яковенко.Жительница Владимира Юлия Михайлова - мама ребенка-диабетика. Она просит помочь с организацией закупок спецсистем круглосуточного мониторинга уровня сахара для маленьких пациентов. Эти устройства позволяют следить за болезнью в динамике и своевременно вводить инсулин.Юлия Михайлова:- Каждый прокол - это болезненная процедура, а делать их приходиться от трех и более в день. И это ежедневно, потому что это жизненно необходимо. Система позволит сохранить здоровье нашим детям, потому что высокие, низкие сахара влияет на все органы детского организма.Пока официально в перечне медсредств, которые предоставляются по госгарантии, таких устройств нет. Но работа в этом направлении ведётся - заявил председатель Заксобрания Владимир Киселев, уже просчитана цена вопроса - это порядка 100 миллионов рублей в год.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Мы сейчас работаем вместе с областной администрацией, с департаментом здравоохранения по этому вопросу, ещё раз переговорим с губернатором на эту тему. За счет перераспределения денежных средств полоски тоже оставить, а частично приобретать вот эти системы. Возможно будет решить этот вопрос хотя бы частично. А на следующий год, возможно, мы сможем запланировать уже свои бюджетные средства.Андрей Пузиков в прошлом году в третий раз стал отцом. Они с супругой подали документы на выплату, положенную многодетной семье. Но получили отказ. Дело в том, что это его второй брак. Первая жена скончалась, и ребенка Андрей воспитывал один. Несмотря на то, что все трое детей живут и воспитываются вместе, закон в данном случае учитывает рожденных только одной матерью.Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:- Мы в настоящее время вместе с департаментом социальной защиты населения этот закон подкорректируем, и эта несправедливость обязательно будет устранена.Также к спикеру облпарламента обратились ликвидаторы аварии на чернобыльской АЭС - они жалуются на большие очереди в санатории и отсутствие возможности бесплатно добраться до места лечения. Владимир Киселев принял все вопросы, которые были подняты и обещал разобраться с каждым из них.Артём Яковенко, Илья Хлудов. «Вести-Владимир»