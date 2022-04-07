Текущие платежи находятся на контроле у судебного пристава.

С жителя Коврова взыскали более 200 тысяч рублей, которые он задолжал в качестве алиментов своему 10-летнему ребенку. Исполнение решения суда ускорило желание сохранить водительские права.Как сообщает пресс-служба УФССП по Владимирской области, в рамках исполнительного производства у 31-летнего мужчины арестовали расчётные счета. Ограничительные меры не подействовали.Выплатить задолженность в полном объёме ковровчанин решил лишь после того, как был остановлен инспекторами ГИБДД. Чтобы не лишиться водительского удостоверения, он погасил долг на месте.Текущие платежи находятся на контроле у сотрудника ведомства.