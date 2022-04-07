В свое время актрисе пришлось пережить немало трудностей и испытаний.

В свое время актрисе пришлось пережить немало трудностей и испытаний.Актриса Людмила Артемьева уже давно является любимицей публики. Многие телезрители помнят сериалы "Таксистка" и "Кто в доме хозяин?" с ее участием и с удовольствием пересматривают "Сваты", где артистка одну из главных ролей – деловую и элегантную Ольгу Ковалеву. На экране Артемьева почти всегда предстает в образах комедийных персонажей, но далеко не все знают, что в жизни она совсем другая.Людмила Артемьева родилась в семье военного и певицы. С ранних лет будущая звезда росла артистичным и темпераментным ребенком – никто и не сомневался, что ей стоит поступать в театральный. В школе Людмила посещала драмкружок, а после ее окончания решила пойти по стопам матери и заняться музыкой. Только спустя год обучения Артемьева поняла, что по-настоящему ее манит только актерская профессия.В столице будущая актриса поступила в Щукинское училище, начала играть в театре и дебютировала в кино. Увы, первые фильмы с участием Людмилы не принесли ей успеха. Только в начале нулевых, когда актрисе было уже 40 лет, она снялась в сериалах "Таксистка", "Кто в доме хозяин?" и "Сваты". Именно после этих проектов Артемьева стала большой звездой и любимицей публики.В личной жизни Людмиле тоже не раз приходилось сталкиваться с неудачами. Со своим первым мужем, актером Сергеем Парфеновым, она познакомилась еще студенткой. Какое-то время супруги жили душа в душу и вместе воспитывали дочку Екатерину, а потом в семье начались проблемы. Намучившись из-за дебошей пьющего мужа, Людмила подала на развод спустя 15 лет брака. С тех пор звезда держит свои любовные дела в секрете.Очевидно, что Артемьева не поставила крест на своей личной жизни. В 2012 году актриса, несмотря на свои 49 лет, готовилась стать мамой во второй раз и ждала рождения сына. Беременность была непростой и Людмила, к сожалению, потеряла ребенка на позднем сроке. Прийти в себя после страшной трагедии артистке удалось только спустя несколько месяцев.Не так давно Людмиле Артемьевой исполнилось 59 лет. Актриса продолжает играть в театре, активно снимается в кино и по-прежнему блестяще перевоплощается в самые разные образы. Чаще всего Артемьевой достаются роли ярких и веселых персонажей, а иногда она и вовсе становится не похожа сама на себя. Для сериала "Миленький ты мой" Людмила , а для сказки "Яга–2020" перевоплотилась в весьма реалистичную Бабу Ягу. Последняя выйдет на экраны только в следующем году, и, судя по кадрам, станет еще одним достойным проектом во внушительной копилке актрисы.