Как помочь туристической отрасли Владимирской области? Во Владимире, в Торгово-промышленной палате...

Как помочь туристической отрасли Владимирской области? Во Владимире, в Торгово-промышленной палате прошла встреча главы региона Александра Авдеева с ведущими представителями турбизнеса.Иван Аксенов, президент Торгово-промышленной палаты Владимирской области- Живое непосредственное общение, по актуальным вопросам. Это диалог, который позволяет, те вопросы которые Александр Александрович упомянул не буквально решить сразу, это невозможно, но пути решения их, наметить. Люди это понимают, они получают обратную связь от власти и это очень очень важно.Чтобы повысить туристическую привлекательность региона перспективные проекты и частные музеи должны получить господдержку. Один из такие проектов "гастрономическая карта Владимирской области". Она способствует появлению новых и продвижению уже существующих туристических брендов. В ближайшие несколько лет в регионе должна появиться сеть автокемпингов, чтобы туристы на колесах могли задержаться в регионе на несколько дней. Нелегальные гостинцы и гостевые дома должны уйти в прошлое.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Владимирская область обладает богатым опытом работы с туристами в части демонстрации возможностей традиционной кухни, поэтому фестивали и события, какие-то точки, мероприятия, которые связаны с гастрономическими особенностями тоже появятся на интерактивной карте Владимирской области.