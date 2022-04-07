В Гороховецком районе 26-летняя женщина сядет на скамью подсудимых за кражу наркотиков у своего сожителя и их незаконное хранение. Сотрудники направления по контролю за оборотом наркотиков

В Гороховецком районе 26-летняя женщина сядет на скамью подсудимых за кражу наркотиков у своего сожителя и их незаконное хранение. Сотрудники направления по контролю за оборотом наркотиков Отд МВД России по Гороховецкому району в результате реализации оперативной информации при содействии коллег из ОГИБДД остановили автомобиль с молодыми людьми. В ходе досмотра пассажирка авто добровольно отдала хранящиеся