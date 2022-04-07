Её освободили от занимаемой должности в связи с утратой доверия.

Подозреваемую в мошенничестве из города Карабаново уволили по результатам проверки, проведённой прокуратурой. Заведующая отделом имущественных и земельных отношений МКУ «Дирекция жизнеобеспечения» и её приятель незаконно приватизировали муниципальное жильё. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Ране сообщалось, что 38-летнюю , подозреваемую в мошенничестве, арестовали на два месяца. Полиция возбудила на неё уголовное дело.Как рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области, она, используя служебное положение, незаконно завладела «трёшкой», оформив недвижимость на подставное лицо. Впоследствии жильё продали за 500 тысяч рублей. Как вы догадываетесь, деньги за имущество поступили не в бюджет, а в карман злоумышленницы.Александровским городским судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения женщины под стражу. Обвиняемая и адвокат просили не отправлять её в СИЗО.«Изучив материалы дела, суд удовлетворил ходатайство следователя и арестовал подозреваемую», - рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.По результатам рассмотрения представления прокуратуры подозреваемая в уголовном преступлении уволена с занимаемой должности в связи с утратой доверия. Ей предъявлен иск о взыскании суммы причинённого ущерба.Расследование и его результаты находятся на контроле прокуратуры Владимирской области.