За день сделано 1 637 ПЦР-тестов, 5% из которых положительные.

В Костромской области за сутки коронавирус подтвержден у 89 человек. Об этом сообщает пресс-служба администрации 44-го региона.По информации портала стопкоронавирус, за день госпитализировано 16 пациентов, выздоровело - 45. Всего за период пандемии с ковидом справились 83 718 костромичей. Общее количество заболевших за два года - 87 179. За минувшие 24 часа от опасной инфекции скончались два человека, за всё время - 1324.За день сделано 1 637 ПЦР-тестов, 5% из которых положительные. На 7 апреля в регионе развернуто . Организована работа 36 мобильных бригад медиков.Записаться на вакцинацию можно по телефонам: 8-800-450-03-03 и 122, а также через госуслуги или в поликлинике по месту жительства.