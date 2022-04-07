В Коврове завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы. Женщину...

В Коврове завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней местной жительницы. Женщину обвинили в присвоении.Как сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области, обвиняемая работала в должности бухгалтера у индивидуального предпринимателя в городе Коврове. Согласно своим должностным обязанностям, женщина вела документацию и проводила ряд банковских операций.Следствием установлено, что в период с февраля по декабрь прошлого года фигурантка, имея доступ к вверенным счетам и денежным средствам, с помощью банковского сервиса осуществляла незаконные безналичные переводы с принадлежащего предпринимателю расчетного счета на свой счет.Таким образом обвиняемая лишила своего работодателя денег в сумме более 500 000 рублей. Присвоенные денежные средства обвиняемая потратила на погашение долгов.Обнаружив незаконные денежные переводы, потерпевший обратился в полицию.Жительница Коврова признала свою вину и раскаялась в содеянном, полностью возместив материальный ущерб в ходе следствия.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: https://stock.adobe.com/ru/