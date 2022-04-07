Временный автобусный маршрут №2«Д» отменяется.

По многочисленным просьбам ковровчан с 7 апреля в городе оружейников вводятся два автобусных маршрута. Они будут дублировать движение троллейбусов №2 и №8. Об этом сообщается на сайте мэрии.На рейсах 2-6, которые введут вместо «восьмёрки», будут работать ООО «УТТ» и ИП Глущенко. Общественный транспорт «УТТ» сохранит все льготы. Частник их не предоставляет.«Изменится схема движения автобусного маршрута №2, который не будет заезжать к военному городку и на вокзал. Он полностью продублирует движение троллейбуса №2. Для сокращения интервалов на маршрутах №11 и 15 добавят по одному транспортному средству. Они будут заезжать к венному городку и на вокзал», - уточнили ковровские чиновники.Временный автобус №2«Д» отменяется.Все пертурбации связаны с Павловского моста. Напомним, что с 3 апреля местные власти