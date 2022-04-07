По просьбе жителей Коврова вместо двух троллейбусов №2 и №8 по их маршруту пустят автобусы. Один из них будет полностью дублировать маршрут “восьмёрки”. Второй изменит схему движения и

По просьбе жителей Коврова вместо двух троллейбусов №2 и №8 по их маршруту пустят автобусы. Один из них будет полностью дублировать маршрут “восьмёрки”. Второй изменит схему движения и не будет заезжать к военному городку и на вокзал. Он будет дублировать маршрут троллейбуса №2. А для того, чтобы сократить интервал движения, по одному транспортному средству будет